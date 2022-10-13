13 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минфин подключился к тестированию цифрового рубля

Министерство финансов России приступило к обсуждению с Центробанком вариантов использования цифрового рубля в бюджетном процессе.
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В 2023 году Минфин планирует участвовать в пилотировании новой формы нацвалюты, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Как заявили в ЦБ, цифровая национальная валюта позволит государству лучше отслеживать целевое расходование бюджетных средств, проводить адресные выплаты, оптимизировать процесс возврата неизрасходованных денег.

Потребуется доработка информационных систем, взаимные интеграции процессов и расширение нормативно-правовой базы, отметил регулятор, сообщают "Известия".

Ранее Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ представил доклад "Международные платежи в санкционных условиях: состояние и перспективы", в котором эксперты оценили будущее цифровых валют и золота при международных расчетах. Аналитики пришли к выводу, что необходимо выпустить обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием "золотой рубль".

Теги: Минфин, рубль



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