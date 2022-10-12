12 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Россия выразила протест посольству Японии в связи с испытаниями систем HIMARS на учениях с США

12 октября Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в непосредственной близости от российских границ, сообщили Накануне.RU в МИД РФ.

"Примечательно, что на этапе, когда эта тренировочная площадка создавалась, МИД Японии заверял в отсутствии планов использовать ее для испытаний подобных дальнобойных вооружений. Таким образом, перед нами еще один наглядный пример реальной "цены" заявлений официального Токио. Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, совместные учения проходят с 1 по 14 октября на крупнейшем в Японии военном полигоне Яусубэцу, расположенном на востоке Хоккайдо. В общей сложности в них участвуют около 3,5 тыс. военнослужащих и конвертопланы MV-22 Osprey ("Оспри"). Сегодня участие в учениях приняли 150 бойцов Сил самообороны Японии и около 40 американских морских пехотинцев, переброшенных с Окинавы. Стороны отрабатывали координацию между подразделениями и провели стрельбы из систем HIMARS, которые американцы поставляют Украине в качестве военной помощи.

Теги: учения, МИД РФ, протест, HIMARS



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