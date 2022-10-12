В Крыму время ожидания парома составляет три-четыре дня

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале рассказал о том, как можно добраться на полуостров.

Налажена работа паромной переправы, задействованы четыре парома, еще два судна вместимостью 25 большегрузных автомобилей приступят к работе 13 октября. Это даст дополнительную возможность перевозить через Керченский пролив до 200 большегрузов в сутки. Исходя из текущей динамики, предварительное время ожидания на паром составляет три-четыре дня. Также существует ряд ограничений на вид груза, который может быть перевезен паромом.

Работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область. На данный момент выдвинулась уже третья колонна грузовиков в сопровождении ГИБДД Крыма. Запущена дополнительная круглосуточная горячая линия на базе "Крымавтотранса" (+7-978-199-26-34), что позволит водителям получать информацию при выборе маршрута.