Челябинское правительство и Росавтом подписали соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики

Правительство Челябинской области и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Документом предусматривается возможность организации низкоуглеродного производства водорода в регионе.

Его планируется применять в секторе транспорта, а также в технологических процессах промышленных предприятий, для сокращения углеродного следа.