Челябинское правительство и Росавтом подписали соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики
Правительство Челябинской области и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
Документом предусматривается возможность организации низкоуглеродного производства водорода в регионе.
Его планируется применять в секторе транспорта, а также в технологических процессах промышленных предприятий, для сокращения углеродного следа.