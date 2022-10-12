Суд оставил в силе штраф лидеру группы "Курара" по делу о дискредитации ВС РФ

Свердловский областной суд оставил в силе штраф лидеру группы "Курара" Олегу Ягодину.

Напомним, 11 августа Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал музыканта на 40 тысяч рублей за высказывание во время выступления на фестивале Ural Music Night. На нем Ягодин произнес слово из пяти букв, хотя на суде и пояснил, что речь шла не о спецоперации, Украине или какой-либо другой стране, а о самом явлении в целом, что якобы было особенно актуально после дня памяти и скорби.

Несмотря на показания и проведенную специалистами лингвистическую экспертизу, суд все же признал артиста виновным в дискредитации ВС РФ. Однако адвокат Олега Ягодина подал апелляционную жалобу на это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, апелляция защитника была рассмотрена и отклонена. Таким образом, административный штраф Ягодину оставлен в силе.

Ранее сам музыкант заявлял, что он "может заплатить, но не виноват".