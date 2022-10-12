12 Октября 2022
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Происшествия Приволжский ФО
Фото: Накануне.RU

Глава Росприроднадзора опубликовала душераздирающие кадры с ослепшей тигрицей из Саратова

В Саратове Росприроднадзор начал проверку после того, как в одном из частных хозяйств была обнаружена ослепшая тигрица.

"На месте обнаружены и другие животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Будем принимать меры", - написала глава Росприронадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. Там же она опубликовала тяжелые кадры со слепым животным, содержавшимся в тесной клетке.

"Не могу понять мотивацию людей. Для чего содержать животных, если нет ни желания, ни стимула обеспечивать им достойные условия?" – добавила Радионова.

Теги: росприроднадзор, тигр, светлана радионова



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