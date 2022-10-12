Глава Росприроднадзора опубликовала душераздирающие кадры с ослепшей тигрицей из Саратова

В Саратове Росприроднадзор начал проверку после того, как в одном из частных хозяйств была обнаружена ослепшая тигрица.

"На месте обнаружены и другие животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Будем принимать меры", - написала глава Росприронадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. Там же она опубликовала тяжелые кадры со слепым животным, содержавшимся в тесной клетке.

"Не могу понять мотивацию людей. Для чего содержать животных, если нет ни желания, ни стимула обеспечивать им достойные условия?" – добавила Радионова.