12 Октября 2022
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Песков: Новой волны мобилизации нет

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Фото: Накануне.RU

У омбудсмена нет данных о судьбе мобилизованного уральца, который может быть ранен

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что у нее пока нет данных о судьбе уральца Евгения Бизяева, мобилизованного из Краснотурьинска.
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Ранее родственникам мобилизованного сообщали, что он якобы погиб в ходе спецоперации. Позже появилась информация, что мужчина жив, но может быть ранен.

Как рассказала Татьяна Мерзлякова на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, Евгений Бизяев находится в таком месте, где нет связи.

"На вчерашний день я получила ответ от человека, с которым на связи там. Он сказал, что эти ребята находятся вне зоны связи. Пока он мне не ответил на этот вопрос. Будучи сама там, я планировала, что три дня буду без связи, когда выходили на определенные территории. Но была без связи четыре дня", - заявила омбудсмен.

По ее данным, у мобилизованных изымают сим-карты, когда они доезжают до определенного места. Это вызывает беспокойство у родственников.

"Что дальше, будем сообщать. Я все время, каждый вечер нахожусь на связи с теми, которые определены мне командованием Центрального военного округа и которые мне сообщают новости. Бизяев пока еще, мне вчера было сообщено, находится в том месте, с которым нет связи", - добавила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, сегодня в Кремле заявили, что новой волны мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине в настоящее время в России нет.

Теги: Мерзлякова, мобилизация, омбудсмен



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