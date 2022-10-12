НАСА заявило, что сбило астероид

Космическое агенство НАСА заявило, что сбило астероид Диморф размером около 160 метров с помощью удара по нему зондом "Дарт" массой 750 кг. Эксперимент произошел в 11 млн километрах от Земли, что примерно в 30 раз дальше Луны. После столкновения астероид изменил свою орбиту.

Столкновение произошло в конце сентября. Астероид не угрожал Земле, целью миссии было испытать стратегию борьбы с космическими телами, которые потенциально могут грозить столкновением с нашей планетой.

Первые наблюдения показали, что орбита астероида изменилась примерно на 32 угловых минуты, или на полградуса, притом что сначала предполагалось отклонение менее одной угловой минуты. То есть результат оказался непредсказуемым, хотя модели показывали огромный разброс вероятных значений изменения орбиты. Также период обращения астероида изменился с 11 часов 55 минут до 11 часов 23 минут. На снимке, сделанном телескопом "Хаббл", видно, что хвост обломков простирается примерно на 10 тыс. км, что сравнимом с диаметром Земли.

Важность проведенного эксперимента в том, что впервые в истории человечеству удалось намеренно изменить орбиту естественного объекта в космосе.

Для сравнения, знаменитый Аризонский кратер возник в результате удара астероида диаметром около 50 метров. Такие астероиды сталкиваются с Землей раз в несколько тысяч лет. На сегодня ни один из известных астероидов размером более 140 метров не имеет значительного шанса столкнуться с Землей в течение следующих 100 лет, отмечает НАСА, не исключая, однако, что половина из них еще не обнаружены.