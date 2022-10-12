"Клика поджигателей войны". Конкурент Байдена вышла из Демпартии

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Тулси Габбард заявила, что покидает партию из-за невозможности больше в ней состоять.

"Я больше не могу оставаться в сегодняшней Демократической партии, которая сейчас находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны, движимой трусливым "пробуждением", которое разделяет нас, придавая расистский характер каждому вопросу и разжигая антибелый расизм, активно работая, чтобы подорвать наши Богом данные свободы", - подчеркнула Габбард.

Она употребила слово wokeness, которое означает нечто вроде "пробуждения" и используется в США для пропаганды содомии, трансгендерности, внушения чувства вины, почтения к мигрантам и т.п. Также она обвинила президента Джо Байдена в подталкивании к ядерной войне и призвала других демократов последовать ее примеру. Партия тащит страну в пропасть, и американцы ее не интересуют, убеждена она.



Бывший спикер палаты представителей США Ньют Гринвич считает, что разочарование в Демократической партии среди американцев растет. Партия стала совсем не той, что была раньше, и происходит отток людей в сторону Республиканской партии, который особенно заметен среди латиноамериканцев.

Габбард была членом Конгресса в 2013-2021 гг. Недавно она заявила, что главная угроза США исходит от администрации Байдена, которая предала демократию ради своей власти и поддерживает коррупционный украинский режим.

"Зеленский ведет репрессии против оппозиции, закрыл телеканал, которые его критиковал. А Байден все это поддерживает", – сказала она в начале года.

В 2019 году Габбард назвала Хиллари Клинтон олицетворением коррупции и разжигательницей войны.