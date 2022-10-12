WP: Байден приказал Зеленскому перестать жаловаться на недостаток помощи

Президент США Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что у него возникнут проблемы, если он не перестанет публично жаловаться на недостаток помощи, в том числе со стороны США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

Cтатья называется "Байден пытается предотвратить раскол в проукраинской коалиции". В ней отмечается, что разногласия по Украине на Западе усиливаются из-за надвигающейся зимы. К тому же решение ОПЕК+ сократить добычу нефти снова приведет к росту цен на топливо. Кроме того, в США в ноябре республиканцы, не настроенные на большую поддержку Украины, могут вернуть контроль над Палатой представителей. Траты на Украину не разделяют и многие американцы.

"Сохранение поддержки Конгресса и широкой американской общественности - это то, что со временем неизбежно будет становиться все более сложной задачей", - сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Зеленский неоднократно и публично призывал США и другие западные страны давать больше оружия и вводить все более жесткие санкции против России. Это было даже в то время, как Байден и Конгресс уже направляли Киеву беспрецедентные объемы помощи и современное оружие. И Байден сказал Зеленскому, что ему будет трудно выпрашивать у Конгресса больше денег, если он будет таким неблагодарным и говорить, что ему все мало.

Также признается, что отношения Байдена и Зеленского не всегда были гладкими.