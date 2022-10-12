Разрушена треть энергетической инфраструктуры Украины – министр энергетики

30% энергетической инфраструктуры Украины за два дня уничтожено ракетными ударами ВС РФ, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он добавил, что РФ впервые с начала вооруженного конфликта "решительно нацелилась" на энергетические объекты страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что массированный удар является ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки Киева, и он наносится по объектам энергетической инфраструктуры, связи и военного управления.

Накануне мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе разрушены четыре электроподстанции, на их восстановление уйдут месяцы. Около трети города осталась без электроэнергии, наблюдаются перебои с водоснабжением. Похожая ситуация сложилась в некоторых других городах Украины.