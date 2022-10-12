В Киеве и нескольких украинских регионах снова объявлена воздушная тревога

В Киеве, а также Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины вновь объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

10 и 11 октября ВС РФ наносили массированные ракетные удары по территории Украины. В Минобороны РФ заявили, что удары приходятся по объектам военного управления, связи и системы энергетики страны. По последним данным, погибли 23 человека, 100 пострадали. Многие регионы остались без света, в Киеве начались веерные отключения энергоснабжения.