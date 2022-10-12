12 Октября 2022
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Ямале пристава подозревают в служебном подлоге

В Новом Уренгое судебного пристава подозревают в совершении служебного подлога, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций).

По данным следствия, в 2020 году пристав умышленно внесла в акт о возвращении нереализованного имущества юридическому лицу - должнику заведомо ложные сведения. В частности, подозреваемая указала, что по данному акту должнику передано нереализованное в принудительном порядке арестованное имущество, местонахождение которого в действительности не было установлено. Действия судебного пристава повлекли существенное нарушение прав и законных интересов юридического лица в виде причинения материального ущерба в размере стоимости утраченного имущества на сумму более 7 млн руб.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Теги: служебный подлог, пристав



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