СМИ: Илон Маск начал продвигать свой план "мира на Украине" после личного разговора с Путиным

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск начал продвигать свой план мирного урегулирования украинского конфликта после личного разговора с Владимиром Путиным, пишет американское издание Vice со ссылкой на известного политолога Яна Бреммера.

Бреммер заявил, что разговаривал с Маском, и тот, якобы, признался: у него был телефонный разговор с президентом России. Бизнесмен хотел узнать, как глава российского государства видит ситуацию.

Маск, якобы, рассказал: Путин готов идти на переговоры, но только если Украина признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области российскими. А заодно согласится на нейтральный статус.

Сам Маск пока не комментировал публикацию, зато в Белом доме заявили: Илон Маск не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании на Украине. Только президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, когда надо вести переговоры.

Маск предложил план урегулирования из четырех пунктов: проведение повторных референдумов под эгидой ООН в присоединенных к России регионах, Россия и Украина соглашаются с любым исходом волеизъявления; в референдумах не участвует Крым – он остается российским; Украина обязуется обеспечить Крыму доступ к воде из Днепра через Северо-крымский канал и никогда более не ограничивать его; Украина остается внеблоковым, нейтральным государством.

В начале 2021 года Илон Маск писал в соцсетях, что хотел бы провести беседу с Владимиром Путиным в популярном на тот момент приложении Clubhouse. В Кремле заявили, что принципиально не против, но надо обсудить детали. В итоге заявлялось, что Маск на контакт так и не вышел. В марте этого года Маск вызывал Путина на поединок.