11 Октября 2022
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве начали вручать предостережения за размещение постов в Instagram*

В Москве прокуратура вручила пользователю сети Instagram* предостережение за размещение в этой соцсети постов.
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"Прокуратура начала вручать пользователям Facebook** и Instagram* предостережения о недопустимости экстремистской деятельности, - пишет в своем Telegram-канале юрист правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. - Прокурор грозит административной и уголовной ответственностью за размещение постов".

Стоит отметить, что после вынесения решения о запрете в России деятельности Instagram*, Генпрокуратура, а также видные сенаторы, депутаты и чиновники заверяли граждан, что им ничего не будет, если они продолжат пользоваться заблокированной соцсетью.

"Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta***", - сказал прокурор во время заседания Тверского суда Москвы по делу о запрете деятельности компании.

*Instagram – социальная сеть, заблокированная в России. Принадлежит Meta – американской компании, признанной Тверским районным судом Москвы экстремистской, запрещенной в России.

**Facebook - социальная сеть, заблокированная в России. Принадлежит Meta – американской компании, признанной Тверским районным судом Москвы экстремистской, запрещенной в России.

***Meta – американская компания, признанная Тверским районным судом Москвы экстремистской, запрещена в России.

Теги: instagram, meta, предостережение



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