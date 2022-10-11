Росфинмониторинг внес Meta* в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес компанию Meta Platforms* (*ее деятельность признана российским судом экстремистской и запрещена) в реестр террористов и экстремистов.

Meta* (экс-Facebook) в конце марта 2022 года была признана Тверским судом Москвы экстремистской организацией. Иск подала Генпрокуратура. Надзорное ведомство настаивало на том, что деятельность компании была "направлена против России и ее Вооруженных сил". В связи с этим на территории России были заблокированы две соцсети, принадлежащие компании Марка Цукерберга – Facebook и Instagram. В то же время суд не стал блокировать работу мессенджера WhatsApp, принадлежащего тому же владельцу.

В середине сентября лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к социальной сети Instagram в России. Парламентарий объяснил свое предложение тем, что соцсеть начала "хорошо себя вести".

Он отметил, что весной вице-президент Meta* извинился за недопустимые высказывания в отношении России, и сейчас "там уже ведется модерирование" контента.