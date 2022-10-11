В сети появилось видео последствий взрыва на ж/д ветке Крымского моста

В сети появилось видео, снятое сразу после того, как удалось потушить горящий состав на Крымском мосту.

На кадрах видно, что от взрыва и последовавшего пожара изогнулись и рельсы, и вагонные тележки – они буквально расплавились и начали сползать на шпалы. Также с железнодорожного моста хорошо видны масштабы повреждения автомобильного, проходящего чуть ниже – два пролета обвалились в море.

Накануне вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что в замене и восстановлении нуждаются два пролета железнодорожного моста. "Ведем обследования железнодорожного полотна, предварительно видим необходимость замены двух пролетов", - полагает вице-премьер. Отметим, что сейчас по ж/д части моста осуществляется движение.