Covid-ограничения на массовые мероприятия в Первоуральске продержались неделю

Ограничения на проведение массовых мероприятий в Первоуральске из-за коронавируса отменили спустя всего неделю. Об этом сообщается в постановлении администрации.

Ранее запрет на мероприятия свыше 50 человек действовал с 3 октября 2022 года, однако уже сегодня на сайте мэрии вышло новое постановление, отменяющее данные ограничения.

"В связи со спадом заболеваемости острыми респираторными инфекциями, администрация городского округа Первоуральск постановляет считать утратившим силу постановление администрации городского округа Первоуральска от 4 октября о введение ограничительных мер на территории городского округа Первоуральск", - говорится в документе.

Напомним, что последние несколько дней ежедневное количество зараженных в Свердловской области держится в районе 1 тыс., при том, что только в конце прошлого месяца Средний Урал два дня подряд был в лидерах по суточному числу covid-заболевших. За последние сутки в регионе было выявлено 958 случаев заболевания.