11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Первоуральске запретили собираться группами больше 50 человек из-за коронавируса

В Первоуральске вернули коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий. Таким образом, с 3 октября 2022 года и до особого распоряжения в городе запрещены все массовые мероприятия численностью больше 50 человек, говорится в постановлении на сайте местной администрации.

С предложением ввести ограничения выступил главный государственный санитарный врач по Первоуральску, Ревде, а также Шалинскому и Нижнесергинскому районам.

Напомним, что последние несколько дней ежедневное количество зараженных в Свердловской области держится в районе 1 тыс., при том что только в конце прошлого месяца Средний Урал два дня подряд был в лидерах по суточному числу covid-заболевших. За последние сутки в регионе было выявлено 958 случаев заболевания

Теги: коронавирус, Первоуральск, запрет, мероприятие



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