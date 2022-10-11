Житель Североуральска напал на полицейского, сделавшего ему замечание на улице

Житель Североуральска задержан по подозрению в нападении на полицейского. Перед этим страж порядка сделал ему замечание.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось у дома по улице Каржавина: молодой человек 2004 года рождения применил насилие к старшему участковому уполномоченному полиции МВД по Североуральску. Уже допрошен ряд свидетелей инцидента, назначена судебная медицинская экспертиза.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, согласно полученным данным, подозреваемый ранее не судим, но привлекался к административной ответственности. На учете в полиции уралец не состоял.

"Когда он и его знакомый шли нетрезвые по улице, их увидел сотрудник МВД, который хотел сделать им внушение, чтобы они не находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На эту рекомендацию злоумышленник отреагировал неадекватно, пустив в ход кулаки. Теперь подозреваемому грозит вплоть до пяти лет лишения свободы. Собранные по данному факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

В СК возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Сейчас проводится расследование.