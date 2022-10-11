Рогов: Взятие занятой ВСУ части Запорожья может произойти быстрее, чем многим кажется

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что освобождение занятых ВСУ позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется.

По его словам, согласно имеющимся данным, украинские военные могут приурочить свое наступление в Запорожской области к 14 октября, которое киевский режим считает днями защитника страны и создания УПА (экстремистская организация, запрещена в России).

Кроме того, ВСУ хотят реализовать свой план до прихода осенней холодной и дождливой погоды, отметил он.

Как подчеркнул Рогов, жители Запорожской области готовы защищать свой край. Он посоветовал украинским боевикам "не тешить себя иллюзиями", передает РИА Новости.

Накануне Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье наносятся удары по объектам, используемым боевиками и иностранными наемниками для хранения боеприпасов.