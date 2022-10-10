10 Октября 2022
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Политика Украина
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Рогов сообщил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью

В подконтрольном Украине городе Запорожье наносятся удары по объектам, используемым боевиками и иностранными наемниками для хранения боеприпасов. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Начиная с 1.45 и по данный момент в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум четыре взрыва. Воздушная тревога заработала после второго из них. Слышна работа ПВО", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в нескольких районах города видны столпы дыма, также пропало электричество.

В субботу Рогов сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. По его словам, атомная станция работает от дизель-генераторов.

Теги: рогов, запорожье, удары



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