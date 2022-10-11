Воздушная тревога объявлена в Киеве и в некоторых областях Украины

Украинские власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылая на украинские издания.

Кроме того, в украинских СМИ появились сообщения о воздушной тревоге, объявленной в ряде областей на Украине, в том числе в Киеве.

Уточняется, что тревога сработала в Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Сумской областях и в других регионах.

В Киеве и Киевской области с утра работают системы оповещения населения, данных о новых ударах пока нет, пишет Regnum.

Напомним, накануне утром в Киеве и других городах Украины прозвучали взрывы. Президент РФ Владимир Путин позднее прокомментировал ракетный удар по территории Украины. Он заявил, что предложение его провести принадлежало Минобороны РФ.