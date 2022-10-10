10 Октября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: n-vartovsk.ru

Вартовчане отправили мобилизованным гражданам две машины с гуманитарным грузом

Общественные организации Нижневартовска при поддержке властей города продолжают оказывать помощь мобилизованным гражданам, участникам СВО и их семьям. Как сообщили в пресс-службе администрации города на этой неделе по поручению мэра Дмитрия Кощенко, был создан специальный Координационный совет.

8 октября, в Омск, где проходят подготовку призванные вартовчане, отправились две машины с первой партией гуманитарного груза. В коробках – предметы первой необходимости и бытового назначения. Для сопровождения посылок и дальнейшего распределения в Омск был направлен представитель координационного совета. Список необходимых вещей формировался с учетом пожеланий мобилизованных югорчан, с которыми представители окружной и городской власти, общественности находятся на связи. Содействие в доставке посылок оказывают власти региона.

Добавим, главным инициатором сбора гуманитарной помощи в Югре, и в Нижневартовске в частности, выступила автономная некоммерческая организация "Гуманитарный добровольческий корпус" (заместитель муниципального координатора гуманитарного добровольческого корпуса Оксана Сергиенко), затем присоединилась автономная организация "Союз морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества" (руководитель Александр Байбуз). Помощь оказывают также неравнодушные вартовчане, коллективы различных предприятий, организаций, предприниматели. Склад для сбора гуманитарной помощи предоставлен Управлением по делам ГО и ЧС.

Сбор гуманитарной помощи ежедневно проходит на базе Добровольческого корпуса в офисе Союза десантников Югры (улица Мира, 80). Ввиду большого объема гуманитарной помощи, приносимой неравнодушными горожанами, был развернут второй пункт сбора в штабе Союза морских пехотинцев (улица Интернациональная, 49, строение 1). В комплектовании посылок принимали участие многие жители города.

гуманитарный груз, помощь мобилизованным(2022)|Фото: www.n-vartovsk.ru

Один из примеров такой отзывчивости – жители 15-А микрорайона. В частности, общественный активист Алсу Дозморова с жильцами дома на улице Ленина, 48 и председателем ТСЖ "Наш уютный двор" Иваном Нотовым принимали активное участие в формировании отправки груза в Омск. Другие организации оказывают психологическую, медицинскую, волонтерскую помощь. Например, на базе ресурсного центра "ДоброДом" проходят мастер-классы для добровольцев по оказанию первой помощи.

Организаторы – волонтеры-медики совместно с Региональным отделением Всероссийского Красного Креста города Нижневартовска.

Такую же работу проводят общественники на базе "Юный Спецназовец".

Напомним, в городе по поручению главы Дмитрия Кощенко создан Центр поддержки семей военнослужащих. Общественные организации играют в нем самую активную роль. Это позволяет оперативно отрабатывать все поступающие вопросы.

Продолжает работать телефонная горячая линия. Звонки принимаются по номеру 29-12-12 ежедневно с 9 до 19 часов. Операторы городского колл-центра проводят консультации. Если потребуется помощь специалистов структурных подразделений администрации города или окружных, федеральных ведомств, то сообщение будет зафиксировано и передано в работу данным структурам.

Теги: мобилизация, гуманитарный груз, помощь



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