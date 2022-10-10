Спортсмены из Югры завоевали 35 наград на международных соревнованиях в Сочи

Рекорды мира, Европы, России установили югорчане на международных соревнованиях в Сочи, а также записали на свой счёт 35 медалей разного достоинства: завершились комплексные международные спортивные соревнования "Летние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"", сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.

Соревнования проходили со 2 по 9 октября. В Играх приняли участие 1,2 тыс. атлетов из Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Эритреи, а также 78 субъектов России. Югру представляли 32 спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата, представители спорта слепых и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Спортивная сборная команда Югры поднялась на восьмую строчку в общекомандном зачете из 78 команд. Среди наград – 26 медалей, которые завоевали легкоатлеты в технических дисциплинах.