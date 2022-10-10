В Ленинградской области в аварии с автобусом погиб один человек и 14 пострадали

На трассе "Нарва" в Ленинградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса.

По данным комитета по здравоохранению региона, в аварии с пассажирским автобусом на трассе "Нарва" пострадали 14 человек, один погиб. Детей среди них нет, пишет администрация Ленобласти.

Пострадавшие в средней степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую больницу, им оказывают необходимую медпомощь. На месте происшествия работали три бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации. Вертолет пока остаётся у больницы для возможной медицинской эвакуации.