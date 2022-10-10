Предприятие в Прикамье продолжит выплачивать мобилизованным прикамцам зарплату

Чусовской металлургический завод (входит в группу "ОМК") будет выплачивать сотрудникам, попавшим под мобилизацию, среднемесячный заработок. Информация об этом размещена в группе предприятия в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Также компания выплатит 70 тыс. руб. единовременно. Также "ОМК" обеспечит мобилизованных мультитулами и облегченными спальниками. Жены призванных резервистов, работающие на заводе, смогут по желанию изменить график рабочих смен и отпусков. Кроме того, семьям резервистов будет оказана необходимая психологическая и правовая помощь.

"Компания сохраняет за мобилизованным сотрудником средний заработок. Деньги будем переводить аналогично зарплате — ежемесячно. Каждому мобилизованному сотруднику компания единоразово переведет 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее оказать единоразовую помощь попавшим под мобилизацию пермякам также решил Пермский мукомольный завод.