Жительница Североуральска лишилась 900 тысяч рублей, вложив их в "энергетическую компанию"

Жительница Североуральска стала очередной жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам 900 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, в полицию обратилась 44-летняя женщина. Заявительница пояснила, что в начале мая в социальных сетях увидела заманчивую рекламу инвестиционных программ одной из энергетических компаний. После того, как она перешла по указанной ссылке и заполнила анкету, ей позвонили.

Звонивший рассказал, сколько она будет зарабатывать, но для этого надо внести первый взнос в 700 тысяч рублей. У женщины не было таких денег. Тогда аферисты уговорили ее взять кредит, пообещав, что она его сразу же вернет и останется еще с большой прибылью.

После непродолжительных манипуляций потерпевшая увидела, что доход действительно заметно увеличился, а "эксперты" предложили добавить денежные средства. И женщина, заняв денег у знакомых, а также добавив свои сбережения, перевела еще 200 тысяч рублей. Когда же она решила забрать "заработанные деньги", ей сказали, что теперь надо заплатить налог за перевод средств из долларов в рубли. Только тогда жительница города поняла, что это мошенники. Все это время с потерпевшей общались в мессенджере WhatsApp.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Полицейские в очередной раз обращаются ко всем североуральцам с просьбой быть более бдительными.