В ЗакСО рассказали о мерах поддержки семей участников спецоперации

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова рассказала о мерах поддержки семей участников спецоперации, реализуемых в регионе.

"Реализуется областной закон, в соответствии с которым предусмотрено обеспечение бесплатным питанием в школах, а также одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем за счет бюджета Свердловской области для детей, родители которых участвуют в СВО на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - заявила Чечунова.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском региональном отделении "Единой России", секретарь Генсовета партии Андрей Турчак предложил организовать для детей мобилизованных бесплатный отдых в лагерях в осенние каникулы. Он поручил секретарям региональных отделений "ЕР" и главам муниципалитетов обеспечить возможность такого отдыха.

Как отметила Елена Чечунова, данная мера могла бы стать хорошей дополнительной поддержкой для семей уральцев, принимающих участие в спецоперации.

"В нашем регионе детская оздоровительная кампания не ограничивается летним отдыхом – эта работа проводится на протяжении всего года. По данным областного министерства образования и молодежной политики, планируется, что в период осенних каникул в круглогодичных загородных лагерях и санаториях отдохнут более 20 тысяч детей. Важно, если в их числе будут дети из семей участников специальной военной операции", - добавила депутат ЗакСО.