Песков: Безопасность Путина обеспечивается на надлежащем уровне

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, стоит ли всерьез воспринимать слова с угрозами в адрес президента от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает РИА Новости.

Ранее Болтон сообщил, что российский лидер Владимир Путина станет "законной целью", если Россия применит ядерное оружие в ситуации вокруг Украины.

"Я думаю, мы должны публично дать это ясно понять не только Путину, но и руководству России, жителям России: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку", - отметил Болтон.