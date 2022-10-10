В США заявили, что применив ядерное оружие, Путин будет "законной целью"

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что российский лидер Владимир Путина станет "законной целью", если Россия применит ядерное оружие в ситуации вокруг Украины.

"Он [Путин] - центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем "законная военная цель". Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай", - сказал политик в эфире CBS News.

"Я думаю, мы должны публично дать это ясно понять не только Путину, но и руководству России, жителям России: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку", - отметил Болтон.