10 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Уралец осужден за убийство занесенного в Красную книгу лебедя

На Среднем Урале вынесен приговор 27-летнему жителю села Конево Невьянского района. Его признали виновным в незаконной охоте на лебедя, занесенного в Красную книгу.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, днем 8 мая этого года уралец на машине приехал к берегу реки Большой Сап, чтобы поохотиться на лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу региона. Взяв ружье, он произвел три прицельных выстрела в дикую птицу, причинив ей огнестрельные ранения шеи. В результате лебедь погиб.

Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области был причинен материальный ущерб. В ходе судебного разбирательства браконьер полностью признал свою вину и добровольно возместил ущерб, причиненный в результате преступления.

Суд назначил мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, при вынесении наказания учитывалось материальное положение уральца.

Теги: лебедь, убийство, штраф



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