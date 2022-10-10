10 Октября 2022
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Спорт В России ДНР и ЛНР
Фото: Michael Sohn/AP

Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью лучшего вратаря СССР 1977 года

Знаменитый вратарь донецкого "Шатхера" Юрий Дегтярев скончался на 75-м году жизни.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Дегтярев мечтал о воссоединении с Россией и чтобы футбол в Донбассе возродился.

"Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер. Всё, как в забое. Для них честь страны была на первом месте. Весь Союз гордился такими людьми, к футболистам Донбасса относились с уважением. Это не те предатели, которые бросили Донбасс за зеленые бумажки и радуются смертям людей и ударам по Крымскому мосту. Это настоящий человек. Гордость Донбасса. Прощай, Легенда!" - написал Пушилин.

Дегтярев всю жизнь посвятил "Шахтёру", в котором играл с 1967 по 1983 гг. В его составе провел более 300 матчей. Серебряный призёр чемпионата СССР 1975, 1979 гг. Бронзовый призёр чемпионата СССР 1978 г., когда был признан лучшим вратарем страны. Обладатель Кубка СССР 1980 г. Пять раз входил в список 33 лучших футболистов сезона. Входит в символический "Клуб Льва Яшина" вратарей, отыгравших "на ноль" более 100 официальных матчей (147).

Историк Андрей Фурсов отмечает, что в 1968 году в УССР была достигнута договоренность о разделе очков украинских команд с киевским "Динамо", которому должны были проиграть в гостях в обмен на ничью дома. Отказалась только одна команда - донецкий "Шахтёр".

Теги: футбол, Донецк, Шахтер



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