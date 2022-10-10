Аксенов – о ситуации на Украине: "С самого утра хорошие новости"

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о взрывах в украинских городах, которые начались сегодня утром.

"С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что надеется на продолжение операции в текущем "темпе".