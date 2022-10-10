10 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Росприроднадзор выявил экологические нарушения в деятельности ЧЭМК

На Челябинском электрометаллургическом комбинате в ходе внеплановой проверки выявлено 12 нарушений требований природоохранного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

В частности, было выявлено нарушение правил эксплуатации установок очистки газа, превышение нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, выброс в атмосферу непронормированных загрязняющих веществ, наличие неучтенных источников выбросов загрязняющих веществ, отсутствие конкретных мероприятий, реализуемых при наступлении неблагоприятных метеорологических условий в соответствии с приказом Минприроды № 811 и др.

От ЧЭМК потребовали устранить нарушения. Должностное и юридическое лицо привлекут к административной ответственности.

Напомним, в августе жители Челябинска обратились за помощью к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Они жаловались на смог и просили вмешаться в ситуацию. Росприроднадзор обратился в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку основных загрязнителей. На контрольных точках Челябинского электрометаллургического комбината и в зоне его влияния в августе было выявлено 61 превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха.

Теги: Росприроднадзор, ЧЭМК, экология,



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