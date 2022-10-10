Полиция Екатеринбурга больше недели будет искать нелегальных мигрантов

Полиция Екатеринбурга начала второй этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2022".

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, оно пройдет с 10 по 18 октября. Целью проверок является выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства. Кроме этого, иностранных граждан проверят на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга.

Силовики будут доставлять мигрантов в территориальные отделы полиции. Там иностранцев ждет постановка на фото- и дактилоскопический учеты.

В мероприятии принимают участие сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, отдела по вопросам миграции, а также патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции. Помогать полицейским будет ОМОН Росгвардии.