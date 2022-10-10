Свердловским школьникам хотят ввести в программу начальную военную подготовку

В школах Свердловской области в ближайшее время может появиться начальная военная подготовка для учеников с 1 по 11 классы. Такая инициатива сейчас активно обсуждается с министерством образования региона и инструкторскими составами, сообщает руководитель регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев.

"Мы будем готовить в каждой школе специализированные классы НВП, военно-патриотические клубы, которые будут задействованы именно как образцово-показательные группы, которые будут показывать другим учащимся, что может человек, который занимается НВП", - передает слова Мезенцева ТАСС.

Ученики с 1-2 классов будут проходить только устные уроки, где им расскажут об истории страны и привьют любовь к родине. Уже после 4-5 классов начнутся "какие-то деятельные, когнитивные моменты". Например, школьников научат узнавать и собирать оружие. С наступлением 16 лет стартует призывная подготовка, в которую входят обучение уставу, строевой подготовке и даже прыжкам с парашютом. Помимо всего этого, учеников обучат рукопашному бою, оказанию медицинской помощи, управлению беспилотными летательными аппаратами, в частности квадрокоптерами.

Мезенцев также добавил, что на базе ДОСААФ на Среднем Урале решено открыть центр специального назначения и дополнительной подготовки молодежи.