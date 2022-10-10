Свердловским школьникам хотят ввести в программу начальную военную подготовку

10 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: УГМК

Свердловским школьникам хотят ввести в программу начальную военную подготовку

В школах Свердловской области в ближайшее время может появиться начальная военная подготовка для учеников с 1 по 11 классы. Такая инициатива сейчас активно обсуждается с министерством образования региона и инструкторскими составами, сообщает руководитель регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев.

"Мы будем готовить в каждой школе специализированные классы НВП, военно-патриотические клубы, которые будут задействованы именно как образцово-показательные группы, которые будут показывать другим учащимся, что может человек, который занимается НВП", - передает слова Мезенцева ТАСС.

Ученики с 1-2 классов будут проходить только устные уроки, где им расскажут об истории страны и привьют любовь к родине. Уже после 4-5 классов начнутся "какие-то деятельные, когнитивные моменты". Например, школьников научат узнавать и собирать оружие. С наступлением 16 лет стартует призывная подготовка, в которую входят обучение уставу, строевой подготовке и даже прыжкам с парашютом. Помимо всего этого, учеников обучат рукопашному бою, оказанию медицинской помощи, управлению беспилотными летательными аппаратами, в частности квадрокоптерами.

Мезенцев также добавил, что на базе ДОСААФ на Среднем Урале решено открыть центр специального назначения и дополнительной подготовки молодежи.

Теги: школа, начальная военная подготовка, НВП, Мезенцев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети