10 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: t.me/breakingmash

Ким Чен Ын отверг предложения США и Южной Кореи о переговорах

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался вести переговоры с США и Южной Кореей, обвинив эти страны в "намеренных и безответственных шагах по эскалации напряженности". Он добавил, что это лишь вызовет более сильную реакцию Пхеньяна.

"Враги до сих пор говорят о диалоге и переговорах, угрожая нам в военном плане. Нам не о чем говорить с ними, так как у нас нет такой необходимости", — цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Теги: ким чен ын, переговоры, южная корея, сша



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