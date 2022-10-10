Ким Чен Ын отверг предложения США и Южной Кореи о переговорах

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался вести переговоры с США и Южной Кореей, обвинив эти страны в "намеренных и безответственных шагах по эскалации напряженности". Он добавил, что это лишь вызовет более сильную реакцию Пхеньяна.

"Враги до сих пор говорят о диалоге и переговорах, угрожая нам в военном плане. Нам не о чем говорить с ними, так как у нас нет такой необходимости", — цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.