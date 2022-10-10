10 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

СМИ: указание ЦБ РФ о самозапретах на кредиты не работает

С 1 октября россияне должны были получить широко разрекламированную Центробанком РФ опцию устанавливать самозапрет на онлайн-операции, в том числе кредитование.

Как выяснили в ходе эксперимента эксперты фонда "За права заемщиков", на самом деле воспользоваться ей клиенты банков не могут. Они попытались установить самозапрет на кредиты в десяти крупнейших финансовых организациях, но там им заявили об отсутствии такой опции. В лучшем случае банки предлагали подключить бесплатную опцию установить лимит по сумме перевода, которая давно существует, известна клиентам, но от мошенников не спасает.

Результаты эксперимента фонд описал в письме на имя главы регулятора Эльвиры Набиуллиной с просьбой принять меры, сообщают "Известия".

Теги: ЦБ РФ, кредиты, банки



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