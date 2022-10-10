10 Октября 2022
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Политика В России
Фото: 5 канал

На президентские выборы в 2024 году выделят 33 млрд рублей

На выборы президента России в 2024 году с учетом потенциального второго тура планируется выделить 33 млрд руб.

Об этом следует из внесенного кабмином в Госдуму проекта бюджета на 2023 год. Для сравнения: президентская кампания 2018 года обошлась государству в 24,1 млрд руб., а выборы 2012 года стоили 10,4 млрд руб. 

Потратить такую сумму на президентскую кампанию запланировали еще в 2021 году одновременно с закреплением в избирательном законодательстве института многодневного голосования.

Как говорят эксперты, решение о его применении на предстоящей федеральной кампании фактически принято. По их словам, многодневное голосование сокращает возможности общественного контроля за процедурой волеизъявления.

В то же время, по данным опроса ВЦИОМа от октября 2020 года, 61% россиян сочли такую форму более удобной, сообщает "Коммерсант".

Теги: выборы президента, голосование, бюджет



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