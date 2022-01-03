В КПРФ ответили ЛДПР на идею снести некрополь у Кремля

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в своём блоге ответил коллеге из ЛДПР Борису Чернышову, предложившему убрать с Красной площади могилы лидеров СССР, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Тут вице-спикер Госдумы Чернышов под новогоднюю чарку и салат "Оливье" решил тиражировать обычный идейный "унылый помет" от ЛДПР. Опять "соколы Жириновского" решили обгадить память об СССР и завели свои разговоры про ликвидации мемориальных захоронений героев Советской эпохи на Красной площади. Как восьмая прививка Владимира Жириновского от коронавируса не сделает вождя ЛДПР бессмертным, так и унылое повторение давно опровергнутых аргументов для обоснования гробокопательства на Красной площади не делает их общественно приемлемыми", - написал Обухов в своём Telegram.

По мнению политика, нет смысла отвлекаться на "глупые аргументы на счёт "кладбища" (а захоронения вокруг храма Василия Блаженного тоже будут раскапывать, как и Могилу Неизвестного солдата?)".

"Наверное, вообще бессмысленно гадящим на наследие СССР "соколам Жириновского", объяснять, что Красная площадь как "место отправления власти" сформировалась только после смерти Ленина и при Сталине. А до этого она была обычным торжищем. И как "место власти" Красная площадь используется и нынешним режимом для своей легитимации, как преемника допетровской Руси, Петровской империи и исторической России в ипостаси СССР", - полагает Обухов.

Депутат отметил, что "можно, конечно, вернуть Красной площади вид торгово-балаганного Майдана, как предлагает ЛДПР, а в своё время настаивали Борис Немцов и ныне покойный "Союз правах сил" Кириенко.

"Но как режим Путина будет отправлять без символов в виде "отеческих гробов" героев-победителей эпохи СССР свой "культ Победы"? Он ведь единственный, что дает легитимацию для режима, ведущего постоянные торги с Западом по поводу сохранения нынешней РФ в ареопаге стран-победителей и не дает низвести нас до статуса страны-изгоя. Любое нарушение статус-кво на Красной площади как "месте отправления власти" - это делегитимизация режима. И не только внутренняя, но и внешняя, международная", - пишет Обухов.