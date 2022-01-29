30 Января 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
уголовное дело (2013) | Фото:

В Тюменской области полицейский подстрелил мужчину и оставил его у больницы

В Тюменской области участковый полиции случайно ранил человека и оставил его возле больницы. Информация о произошедшем появилась в группе "Тюмень Live" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Майор полиции хотел пристрелять оружие в тюменском лесу. Он прикрепил к дереву доску и открыл огонь. В какой-то момент, услышав шевеление в кустах, полицейский решил, что это дикое животное и выстрелил в него. Однако оказалось, что попал в лицо человеку. Теперь мужчина выступает фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе полиции, что сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Тюменской области в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен участковый уполномоченный одного из территориальных отделов полиции, возможно причастный к причинению вреда здоровью гражданину по неосторожности. По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка произошедшему.

Уголовное дело возбудили в региональном СКР.

Теги: полицейский, выстрел, уголовное дело



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