В Югре полуфиналист "Лидеров России" уходит из мэрии Урая

В Урае в отставку подал полуфиналист всероссийского конкурса "Лидеры России", начальник управления капитального строительства города Урай Руслан Латыпов. Соответствующее заявление он написал на этой неделе, рассказал Накануне.RU депутат думы Урая Леонард Насибуллин.

Это, к слову, не единственная отставка. Ушли первый замглавы города Виктор Гамузов, заместитель председателя комитета по финансам Ольга Гамузова, которая курировала реализацию проектов по инициативному бюджетированию, в отделе дорожного хозяйства и транспорта остался всего один специалист, Алексей Попович. За год так и не получилось "закрыть" вакансию начальника отдела, который много лет возглавлял Юрий Юрченко. Исполняющая обязанности начальника отдела Татьяна Гасникова ушла на заслуженный отдых.

Уволились начальник отдела гражданской защиты населения Евгения Казанцева, начальник отдела по защите информации и связи Денис Докшин (переехал на работу в Москву), глава управления по информационным технологиям и связи Светлана Осипова. Заместитель главы по строительству Геннадий Волошин после двух инсультов ушёл на бессрочный больничный.

"Стало трудно выполнять наказы избирателей, потому что обратиться в администрации города не к кому", - сказал журналисту агентства Насибуллин.