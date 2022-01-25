"Мы в городе живем или на псарне?": уральцы боятся повторения трагедии в Забайкалье

Жители Североуральска (считается вотчиной "Русала") вновь жалуются на то, что город оказался буквально оккупирован бродячими собаками. Свердловчане очень боятся повторения трагедии в Забайкалье.

Как сообщают горожане в социальных сетях, безнадзорные животные передвигаются стаями.

"Лежат так с утра дружненько на пешеходном переходе, а дети ждут, пока кто-то из взрослых пройдет, чтобы с ними пройти", - пишут в сообществе "Подслушано Североуральск".

Жители рассказывают, что целая свора собак поселилась возле аптеки на улице Ленина, 17а.

"С семи утра лай, собаки крупные, ко всем прохожим цепляются возле пешеходного перехода, а завтра дети в школу пойдут! Страшно!", - не скрывают опасений уральцы.

Некоторые вспоминают недавнюю трагедию в Забайкалье, где бездомные псы растерзали 7-летнюю девочку.

"А мы в городе живем или на псарне? Ждем, когда так же ребенка или женщину раздерут до смерти?", " 7-летнюю девочку псы задрали в деревне. Пока инцидент не произойдет у нас, никто палец о палец не ударит", - пишут жители города.

В пресс-службе администрации Североуральска Накануне.RU сообщили, что контракт на отлов бездомных собак на этот год в городе пока не заключен.

"Решать эту проблему в мэрии собираются, будет заключаться муниципальный контракт. В настоящее время он не заключен. В том году у нас был контракт, но в ноябре он закончился. В декабре планировалось заключить новый, чтобы начать отлавливать собак, не дожидаясь следующего года. Но подрядчики не захотели заходить на нашу территорию. У нас есть две стороны - зоозащитники, которые очень активно работают, и есть жители, которые страдают (от бездомных собак, - прим. ред.)", - рассказали в мэрии.

Как добавили в пресс-службе, в этом году выделяются деньги на отлов, будет проводиться конкурс и заключаться муниципальный контракт. Для уточнения его сроков, а также количества собак, которых планируется отловить, в администрации предложили направить запрос. Он был направлен.

Стоит отметить, что нападение собак на людей в Североуральске уже давно не редкость. В декабре 2019 года голодные бездомные псы едва не растерзали подростка и женщину с ребенком. А в январе 2020-го в сети разлетелось видео, как агрессивная стая набрасывается на идущего из школы мальчика.

Летом прошлого года Североуральский городской суд взыскал с местной администрации 25 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка, пострадавшего от нападения бездомных собак. Как сообщало Накануне.RU, ранее в благотворительном фонде "Зоозащита" объяснили, почему в Свердловской области не заключаются контракты на отлов таких животных.