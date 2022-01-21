В Тюмени задержали подростка, который сообщал о "минировании" школ

В Тюмени задержан школьник, который сообщал о "минированиях" в школах. По данным ТАСС, он помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

По данным правоохранителей, подростку, который сообщал о минированиях в школах, всего 13 лет. Поскольку он не достиг возраста привлечения к ответственности, его поместили в центр на 48 часов.

По информации источника издания, к последним "лжеминированиям" в областной столице малолетний правонарушитель не имеет отношения.

"Когда этот школьник позвонил, никого в тот день не эвакуировали, так как школьника быстро удалось установить, звонил он со своего или с родительского телефона", - сообщает агентство.