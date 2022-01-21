Красноуфимские рабочие, объявившие голодовку, вышли с одиночным пикетом

Рабочие предприятия ООО "Лотас" Красноуфимского района, объявившие о захвате предприятия со стороны заинтересованных лиц из Екатеринбурга, решили ежедневно выходить с одиночными пикетами. При этом голодовку работники сел Сарсы-1 и Сарсы-2 отменять не собираются.

"В дополнение к голодовке нами принято решение ежедневно выходить с пикетами к прокурору, руководителю Следственного комитета и губернатору области. Сегодня мы уже организовали одиночный пикет у здания Следственного управления СК РФ по Свердловской области. С понедельника мы намерены ежедневно вставать с пикетами уже по всем адресам и будем продолжать пока нас не услышат", - рассказали рабочие Накануне.RU.





Напомним, что рабочие в том числе обратились и главе государства Владимиру Путину, рассказав, что уже год не получают зарплаты на сельхозпредприятии. Причиной тому якобы стала смена руководства заинтересованными в личной выгоде лицами, о чем мы написали подробнее.

После широкого освещения темы к вопросу подключился и глава СК РФ Александр Бастрыкин, поставив на контроль центрального аппарата уголовное дело руководителя уральского агропредприятия.