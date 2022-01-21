Красноуфимские рабочие, объявившие голодовку, вышли с одиночным пикетом

21 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Одиночный пикет рабочего ООО &quot;Лотас&quot; Красноуфимского района Свердловской области (2022) | Фото: рабочие ООО &quot;Лотас&quot;

Красноуфимские рабочие, объявившие голодовку, вышли с одиночным пикетом

Рабочие предприятия ООО "Лотас" Красноуфимского района, объявившие о захвате предприятия со стороны заинтересованных лиц из Екатеринбурга, решили ежедневно выходить с одиночными пикетами. При этом голодовку работники сел Сарсы-1 и Сарсы-2 отменять не собираются.

"В дополнение к голодовке нами принято решение ежедневно выходить с пикетами к прокурору, руководителю Следственного комитета и губернатору области. Сегодня мы уже организовали одиночный пикет у здания Следственного управления СК РФ по Свердловской области. С понедельника мы намерены ежедневно вставать с пикетами уже по всем адресам и будем продолжать пока нас не услышат", - рассказали рабочие Накануне.RU.

Одиночный пикет рабочего ООО "Лотас" Красноуфимского района Свердловской области(2022)|Фото: рабочие ООО "Лотас"
Одиночный пикет рабочего ООО "Лотас" Красноуфимского района Свердловской области(2022)|Фото: рабочие ООО "Лотас"

Напомним, что рабочие в том числе обратились и главе государства Владимиру Путину, рассказав, что уже год не получают зарплаты на сельхозпредприятии. Причиной тому якобы стала смена руководства заинтересованными в личной выгоде лицами, о чем мы написали подробнее.

После широкого освещения темы к вопросу подключился и глава СК РФ Александр Бастрыкин, поставив на контроль центрального аппарата уголовное дело руководителя уральского агропредприятия.

Теги: Лотас, рабочие, Красноуфимский район, пикет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 920

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети