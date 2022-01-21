В ноябре в США уволились 4,5 млн человек - Vox

Рынок труда в США переживает большие изменения, ускоренные режимом пандемии. Об этом пишет американское издание Vox в материале "Новая эра для американского работника".

В ноябре 2021 года рекордное число американцев - 4,5 млн - уволилось с работы, что составляет около 3% от общего числа занятых. А количество вакансий на миллионы больше, чем соискателей, готовых их заполнить. Отчасти это объясняется тем, что число занятых на 3,6 млн человек меньше, чем было до начала режима пандемии.

Влияние оказывает и старение населения: демография США уже не та, что прежде, и трудоспособной молодежи становится все меньше, хотя потребность в работниках не меньше. А пожилые американцы, родившиеся в послевоенное время, ушли или уходят на пенсию. Так, на людей старше 55 лет пришлась половина тех, кто уволился с февраля 2021 года. Это создает условия для американцев, стремящихся к более высокой заработной плате и лучшим условиям труда.

В целом отношение американцев к труду заметно изменилось, отмечают эксперты. Многие уже не хотят просто так работать, а требуют определенных условий труда и зарплаты. А работодатели зачастую вынуждены идти на уступки, так как многим не хватает персонала.

В этих условиях американские работники могут получить максимум рычагов влияния на своих работодателей за последние 50 лет, считает издание, которое прогнозирует рост профсоюзного движения.