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Пикет против застройки Тимирязевки (2022) | Фото предоставлено активистами

У Тимирязевки проходят новые протесты из-за застройки опытных полей

Сегодня с утра у Тимирязевской академии снова проходят акции протеста против того, чтобы у аграрного вуза забирали территории под "человейники". Пикеты приурочены к приезду в Тимирязевку депутатов Госдумы из комитета по аграрным вопросам.

Как сообщили Накануне.RU активисты, сейчас у стен вуза пикетируют пять человек, депутаты пока съезжаются, они подходят к плакатам и читают их, затем исчезают в стенах вуза.

"Полиция подъезжала, проверяла документы, но пока никого не задерживала - рассказал один из пикетчиков. - Охранники тоже не препятствуют нашему протесту. Депутаты подъезжают, собираются только, с нами не разговаривали, но к плакатам подходили, смотрели".

Пикет против застройки Тимирязевки(2022)|Фото предоставлено активистамиПикет против застройки Тимирязевки(2022)|Фото предоставлено активистами

В октябре 2021 года ученый совет РГАУ-МСХА проголосовал за передачу опытных полей вуза под жилую застройку. "ЛСР" обещает за участок в 24 га внушительную сумму в 15 млрд руб. и планирует построить также несколько зданий для самой академии. Однако застройка грозит обернуться непоправимым уроном для научного и исследовательского процесса, ведь речь идет о полях, на которых сельскохозяйственные эксперименты не заканчивались никогда, даже во время Великой Отечественной войны.

"Сейчас на этой территории расположен известный Мичуринский сад, поля с саженцами селекционных сортов и птичник, на котором регулярно проводят научные эксперименты, а по их итогам готовят дипломы и публикации. На этой же территории проводит опыты и организует практику кафедра экологии. Очевидно, что это не просто "поля, которые приносят убыток", как заявляет администрация", - говорит в беседе с Накануне.RU активист Константин Коньков.

Местные жители считают, что эта зеленая зона намного ценнее для Москвы, чем очередной ЖК, и студенты их в этом поддерживают. На данный момент собрано более 20000 подписей (более 12000 электронных и более 8000 бумажных) против коммерческой застройки. После окончания сбора их передадут в Минсельхоз (в его ведомстве находится академия), Минкульт (многие здания академии являются памятниками культуры федерального значения), Администрацию президента и депутатам Госдумы.

Пикет против застройки Тимирязевки(2022)|Фото предоставлено активистамиПикет против застройки Тимирязевки(2022)|Фото предоставлено активистами

Студенты рассказывают, что инициативу поддерживают многие преподаватели академии, но мало кто готов заявить об этом публично, опасаясь последствий.

"Каждый год академия сталкивается с новыми препятствиями. Но в 2020 году благодаря общественному резонансу все-таки удалось отстоять статус объекта культурного наследия (Тимирязевку хотели его лишить), в том же году студенты, проведя общественную кампанию, добились от администрации улучшения условий проживания в общежитиях (хотя работать ещё есть над чем), а весной прошлого года студенты совместно с жителями собрали более 2000 подписей под петицией, благодаря чему в район вернулись трамваи, улучшилась транспортная доступность академии. Мы надеемся, что и на этот раз общественная кампания поможет отстоять земли Тимирязевки", - заключил Константин Коньков.

Напомним, конфликт продолжается с 2016 года, когда стало известно о намерении администрации Тимирязевки продать опытные земли Фонду содействия жилищному строительству. Тогда Владимир Путин распорядился "оставить вуз в покое".

Теги: тимирязевка, протесты, земли, территория, застройка



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