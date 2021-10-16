Депутат: Ученый совет Тимирязевки продал опытные поля вуза под жилую застройку девелоперу ЛСР

Ученый совет Тимирязевской академии проголосовал за передачу опытных полей вуза под жилую застройку девелоперу ЛСР, об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Мосгордумы от САО Андрей Медведев.

"Учёный совет Тимирязевской академии поддержал план по передаче 24 гектаров под застройку. Это будет корпорация ЛСР. За 15 миллиардов она получает участок. На 9 гектарах инвестор будет строить жилье, 15,3 остается самой Академии. Там инвестор строит новые корпуса академии и социальные объекты", - пишет депутат.

Его удивило, что у Министерства сельского хозяйства нет денег, чтобы для главного сельхозвуза страны построить новые корпуса. "Это что за абсурд? Мне вообще вся история с соцобъектами и корпусами кажется прикрытием большого проекта. Просто его изменят на более поздней стадии", - считает Медведев.

Депутат намерен писать запросы в Минсельхоз, Генеральную прокуратуру, СК.

Напомним, в 2016 году представители российского научного и аграрного сообщества уже писали Владимиру Путину письмо с призывом не передавать земли сельхозакадемии. 101,58 га земель, на которых находятся сады и опытные поля, планировалось передать Фонду РЖС для застройки. Решение об этом приняла правительственная комиссия. Взамен академии обещали земли в Подмосковье и компенсационные выплаты, однако студенты и преподаватели резко раскритиковали такое решение. Путин в итоге призвал отставить Тимирязевскую сельхозакадемию "в покое".