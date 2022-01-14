В Перми пенсионера, стрелявшего по детскому саду, отправят на принудительное лечение

81-летнего пенсионера, устроившего стрельбу из охотничьего ружья по дому соседей и детскому саду, отправят на принудительное лечение.

Как сообщили Накануне.RU пресс-службе СКР региона, расследование уголовных дел завершено. Психиатрическая экспертиза установила невменяемость мужчины. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных меры медицинского характера.

"Следствием установлено, что 16 сентября 2021 года в дневное время в одной из квартир многоквартирного дома 81-летний местный житель, грубо нарушая общественный порядок, вооружился охотничьим ружьем, из которого производил выстрелы во входную дверь соседей, а также из окна квартиры в направлении детского сада, расположенного напротив дома. Кроме того выстрелы были произведены в сторону сотрудников полиции, прибывших по вызову жильцов дома. В ходе следствия было установлено, что мужчина незаконно хранил в доме огнестрельное оружие", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении 81-летнего стрелка были возбуждены дела по статьям хулиганство, угроза применения насилия в отношении полицейских при исполнении, незаконное хранение огнестрельного оружия.